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Текст:   Сергей Бабкин 
15:47 14.02.2022

Названы округа Москвы с самым дорогим жильем

Лидерами по ценам на жилье в Москве стали Центральный, Северный и Юго-Западный округа. Такие данные предоставили в пресс-службе компании Skolkovo Realty.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Новой Москве рекордно подорожали новостройки

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в девяти городских округах Москвы за прошлый год выросла без малого на 30% - почти плюс 90 тысяч рублей в абсолютных цифрах. В итоге сейчас "квадрат" в новостройке в среднем стоит 381,1 тысячи рублей.

Наиболее резкими темпами цены на недвижимость растут в ЮЗАО, где за год метр вырос в цене почти на 53% и теперь в среднем стоит 335,2 тысячи рублей.

По абсолютным ценам лидирует ЦАО, где "квадрат" дорос до 756,3 тысячи рублей - это 22,3% плюсом к прошлогоднему показателю.

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