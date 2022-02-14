Названы округа Москвы с самым дорогим жильем

Лидерами по ценам на жилье в Москве стали Центральный, Северный и Юго-Западный округа. Такие данные предоставили в пресс-службе компании Skolkovo Realty.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в девяти городских округах Москвы за прошлый год выросла без малого на 30% - почти плюс 90 тысяч рублей в абсолютных цифрах. В итоге сейчас "квадрат" в новостройке в среднем стоит 381,1 тысячи рублей.

Наиболее резкими темпами цены на недвижимость растут в ЮЗАО, где за год метр вырос в цене почти на 53% и теперь в среднем стоит 335,2 тысячи рублей.

По абсолютным ценам лидирует ЦАО, где "квадрат" дорос до 756,3 тысячи рублей - это 22,3% плюсом к прошлогоднему показателю.