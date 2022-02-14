Операторам службы 112 в Подмосковье повысят зарплату

В марте в Подмосковье повысят зарплату сотрудникам службы 112.

"На них сейчас ложится повышенная нагрузка", - прокомментировал решение о повышении губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что этот вопрос находится в компетенции глав муниципалитетов, которые должны будут сделать это оперативно.

Губернатор также напомнил, что с 1 марта ожидается повышение зарплат водителям общественного транспорта. Все без исключения получат прибавку в 5 процентов, а те водители, на работу которых нет жалоб от пассажиров, - еще плюс 10 процентов.