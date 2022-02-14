Оперштаб: Каждый третий москвич записывается к врачу через интернет

Каждый третий москвич записывается к врачу через интернет. Эта услуга стала доступна жителям столицы с конца января, в период подъема заболеваемости омикроном. Они оценили ее удобство. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает портал мэра Москвы, ею уже воспользовались более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ.

"За последние недели город столкнулся со стремительным распространением нового штамма омикрон и резким ростом количества заболевших, при этом основная нагрузка легла на амбулаторное звено. Поэтому в поликлиниках Москвы мы существенно увеличили число дежурных врачей, внедрили новый алгоритм приема и оперативно запустили онлайн-сервис для записи пациентов с симптомами ОРВИ. Онлайн-сервис оказался востребованным - почти каждый третий пациент записывается к дежурному врачу через интернет. Всего по записи специалистов посетили уже более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ", - рассказали в оперштабе.

Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно на портале mos.ru, на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти без предварительного звонка в порядке живой очереди. Без записи к дежурному врачу можно обратиться в любую поликлинику независимо от места прикрепления.