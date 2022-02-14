Похоронному бизнесу запретят навязывать услуги родственникам умерших

Штрафы за навязывание ритуальных услуг родственникам умерших предполагается ввести новым законопроектом о похоронном деле. А на портале госуслуг может появиться перечень похоронных организаций с ценами на их услуги.

Сейчас похоронная отрасль регулируется законом 1996 года, который давно устарел, рассказала на "круглом столе" в пресс-центре "Парламентской газеты" зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Новый законопроект - уже третья попытка внести изменения в этот закон. Ожидается, что он будет внесен в Госдуму до конца марта и принят хотя бы в первом чтении в весеннюю сессию.

Предлагается, в частности, ввести запрет на предоставление информации о смерти представителям бизнеса. Сейчас о кончине человека (а иногда даже незадолго до нее) ритуальным организациям нередко сообщают сотрудники больниц, после чего похоронные агенты сразу начинают атаковать своими предложениями близких покойного. Более того, представителям похоронных организаций будет запрещено первыми выходить на контакт с родными умершего, подчеркнула Разворотнева.

Предлагать услуги, высылать прайс-листы они смогут только после того, как родственник сам свяжется с этой фирмой. За нарушение такого порядка предусматриваются административные штрафы.

Работать на этом рынке разрешат организациям, которые отвечают определенным требованиям. Среди них - наличие определенной материально-технической базы и квалифицированных сотрудников. Перечень легально работающих организаций предполагается разместить на сайте госуслуг. При этом важно, чтобы были указаны и цены этих организаций, отметила Разворотнева. Чтобы родственники могли изучить предложения, стоимость, отзывы и уже осознанно, а не в спешке, заключить договор. Сейчас ритуальными услугами может заниматься практически любой человек, при этом, заключив договор, такой агент нередко выступает лишь как посредник, а цены на похороны из-за этого растут.

Предполагается создать реестр кладбищ и собственно могил. Это даст возможность родственникам доказывать права на захоронение, упростит поиск родовых захоронений, а также постепенно ликвидирует проблему бесхозных могил. Законопроектом начинает решаться вопрос ответственности граждан по уходу за местом захоронения, сказала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Елена Андреева. Можно будет поэтапно вводить обязанность по уходу за могилами. Для случаев, если родственник ее не исполняет, в других странах предусмотрены определенные процедуры.

На наших кладбищах около 40% могил - ­бесхозные

Например, через определенный период останки таких граждан перезахораниваются на так называемых "Полях памяти", с сохранением их данных, указанием их на стеле. Можно разработать много разных уважительных и бережных форм, чтобы сохранять память, отметила она. Сейчас на наших кладбищах около 40% могил бесхозные, а официально признать заброшенную могилу бесхозной можно только по суду. Если родственник переезжает, он может произвести эксгумацию и взять с собой урну с прахом, отметила Андреева. Или же поручить уход кому-то другому. Это не означает, что место на кладбище переходит в собственность организации или лица, которое взялось следить за порядком, подчеркнули участники "круглого стола".

Как в Москве навели порядок в сфере ритуальных услуг

В 90-е годы московские кладбища приобрели скандальную славу. Уменьшение участка захоронения, перепродажа могил, нелегальные услуги мигрантов. Покончил с этим простой механизм оказания ритуальных услуг, утвержденный правительством Москвы. Теневые агенты на рынке есть и сейчас, но их распознают прежде всего по стоимости услуг захоронения или кремации, завышенных в десятки раз.

"С 2015 года мы опираемся на внутрироссийские кадровые ресурсы. В штате у нас, а это 3,5 тысячи человек, работают исключительно граждане России, - рассказал "РГ" глава ГБУ "Ритуал" (оператор всех 136 кладбищ и трех крематориев Москвы) Артем Екимов. - В рамках одного визита в наш центр ритуального обслуживания можно получить свидетельство о смерти, разрешение на захоронение, включить заказ в график погребения, приобрести ритуальную продукцию, заказать катафальный транспорт, организовать церемонию прощания и поминальную трапезу". Дефицита мест на кладбищах нет, город своевременно выделяет новые участки и оборудует на них кладбища. Информация об услугах компании есть на портале mos.ru, а прейскурант можно посмотреть на сайте кладбищ. Средний чек на похороны в Москве составляет около 135 тысяч рублей.

В среднем в Москве хоронят 100 тысяч людей в год. По словам Екимова, любой житель Москвы в случае смерти имеет право бесплатно получить место для захоронения на одном из открытых для этого кладбищ. Открыты сейчас Хованское, Алабушевское и Ястребковское кладбища.

Подготовила Ангелина Зеленькова