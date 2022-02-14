Собянин открыл после реконструкции поликлиники в Гольянове и Орехово-Борисове Северном

Более 200 поликлиник постройки шестидесятых годов прошлого века планируют реконструировать столичные власти до 2024 года. 34 из них уже обновлены. В понедельник мэр столицы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала №4 городской поликлиники №191 на улице Амурской в районе Гольяново, а также по видеосвязи пообщался с коллективом филиала №2 детской городской поликлиники №12 в Орехово-Борисово Северном, которая тоже возобновила работу после реконструкции.

"В Москве с каждым месяцем все более и более масштабно разворачивается программа по реконструкции поликлиник столицы, - рассказал глава города. - Это самая большая программа за всю историю Москвы, включая советское время. Такие объемы реконструкции, капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции 100 поликлиник. На следующий год готовится проектно-сметная документация еще 68. Таким образом, 200 поликлиник, все вошедшие в программу, включены в работу, чтобы мы видели уже четкий график их реконструкции до 2024 года".

По словам мэра, работа предстоит огромная. "Но у нас уже есть опыт, и коллеги говорят, что то, что мы делаем, нравится пациентам. Поэтому я думаю, что это очень позитивная программа, которая необходима как для врачей, чтобы они работали в комфортных условиях, так и для посетителей, которые получат новый сервис, новые возможности: лечебные, диагностические, больше комфорта", - заключил Собянин.

На комплексную реконструкцию четырехэтажного здания поликлиники 1967 года постройки на Амурской улице строителям потребовалось чуть больше года. Начав работы в январе 2021 года, они завершили их в феврале этого года. Пока врачи принимали пациентов в своем филиале №1 на улице Чусовской, они практически полностью перестроили здание поликлиники. Сегодня в ней все новое: фасад, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, отделка помещений.

После окончания реконструкции в поликлинике установлено 1,2 тысячи единиц современного медицинского оборудования. Благодаря этому пациенты теперь смогут в шаговой доступности от дома получать самые современные виды диагностики. Такие, как, например, флюорография на рентген-аппарате типа "U-дуга" - универсальной цифровой системе с высоким качеством разрешения и детализацией снимков и минимальной дозой облучения.

Вместо регистратуры за стеклом появилась удобная стойка информации с консультантами. В холлах теперь есть зоны ожидания, кулеры с водой и вендинговые автоматы, а в детских поликлиниках ребятишки могут поиграть в игрушки, а мамы - уединиться, чтобы покормить ребенка.

Прием здесь ведут врачи общей практики (семейные врачи), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог, а также физиотерапевт и врач ЛФК. Имеются кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, маммографии и рентгенографии. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение COVID-19.

Собянин также поблагодарил коллектив врачей за работу в период пандемии, отметив, что столичные поликлиники справились с нагрузкой из-за роста заболеваемости.

"Огромное вам спасибо - всем работникам поликлиник, - сказал он. - Во время этой волны, которую мы переживали по "омикрону", конечно, вы столкнулись с колоссальными нагрузками, с огромным вызовом для работы амбулаторного звена. Считаю, что вы справились. И сегодня, когда уже идет спад, можно с уверенностью сказать: московские врачи, московские поликлиники выдержали этот удар и оказали необходимую медицинскую помощь всем, кто обращался к вам".

Мэр напомнил, что с сегодняшнего дня в городе необходимо восстанавливать объемы оказания плановой помощи, больше оказывать внимания пожилым людям, посещать их на дому, даже если они легко болеют. И заключил: "Я думаю, что через неделю мы вообще вернемся к нормальной работе".