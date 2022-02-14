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14.02.2022 15:44
Рубрика: Происшествия

Житель Тверской области незаконно вырубил лес на девять млн рублей

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области будут судить местного жителя за незаконную рубку леса с причинением ущерба на более чем девять миллионов рублей.

Фото: iStock
Незаконные рубки леса будут выявлять из космоса

По информации прокуратуры Тверской области, незаконные рубки леса происходили возле деревни Коростелево сельского поселения Заклинье Рамешковского района.

- 58-летний житель Твери, не имевший разрешительных документов, при помощи не осведомленных о незаконной рубке граждан спилил 340 елей. В результате Российской Федерации был причинен ущерб на сумму в девять с лишним миллионов рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Рамешковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Дело направлено в Рамешковский районный суд для рассмотрения по существу.

На имущество обвиняемого наложен арест.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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