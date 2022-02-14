Житель Тверской области незаконно вырубил лес на девять млн рублей

В Тверской области будут судить местного жителя за незаконную рубку леса с причинением ущерба на более чем девять миллионов рублей.

По информации прокуратуры Тверской области, незаконные рубки леса происходили возле деревни Коростелево сельского поселения Заклинье Рамешковского района.

- 58-летний житель Твери, не имевший разрешительных документов, при помощи не осведомленных о незаконной рубке граждан спилил 340 елей. В результате Российской Федерации был причинен ущерб на сумму в девять с лишним миллионов рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Рамешковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Дело направлено в Рамешковский районный суд для рассмотрения по существу.

На имущество обвиняемого наложен арест.