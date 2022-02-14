В центре Москвы благоустроят Конюшковскую улицу

В этом году пройдут работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков:

"Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская", - отметил Петр Бирюков. - Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала".

Улица станет более комфортной для пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию. Тротуары расширят за счет сокращения ширины полос транспорта.

В районе Малого Конюшковского переулка организуют новый наземный переход с дополнительным светофором. На широком сквере вдоль футбольного поля сделают места отдыха: поставят лавочки, информационные табло. Также установят современные остановки с зарядными слотами и новые фонари с энергоэффективными светильниками.

На финальной стадии проекта на Конюшковской улице проведут озеленение. Вдоль проезжей части высадят деревья и кустарники, увеличат общую площадь газона.

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Для них проведут специальную программу по уходу и оздоровлению.