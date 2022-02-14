В Подмосковье появились советники директоров школ по патриотическому воспитанию

В подмосковных школах появились первые советники директоров по патриотическому воспитанию. Как сообщает пресс-служба областного министерства образования, они начали работать в восьми школах Одинцовского округа области.

Советниками школы обеспечивают в рамках пилотного федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ". "Основная задача советника - сопровождать ребенка на пути его взросления, сформировать уважительное отношение к окружающим", - отмечает вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Патриотические советники будут отвечать за внеурочную деятельность, придумывать культурные и спортивные мероприятия. Сейчас все это возложено на заместителей директоров по воспитательной работе, но они давно уже честно признаются - их деятельность сопряжена с таким объемом бумажной работы, что на творческие придумки просто не остается времени. В советской школе замам по воспитанию очень сильно помогали вожатые. Вот примерно такими вожатыми теперь предлагается стать советникам.

С той только разницей, что прежде вожатыми были активные старшеклассники, а сейчас ими будут люди с педагогическим образованием. К этому проекту готовились весь прошлый год. В январе 2021-го федеральное министерство просвещения вместе с Российским движением школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", участникам которого дали возможность пройти профильное обучение. Так что к работе приступили люди, имеющие понимание того, чем им придется заниматься. Их пока мало - заявки на конкурс подали порядка 5 тысяч человек, но и проект ведь пилотный, рассчитанный лишь на 10 регионов страны. Но в Подмосковье решили: этот опыт точно будет транслироваться во все школы региона.