В поликлиниках Москвы возобновляется плановая помощь

С понедельника, 14 февраля, московские поликлиники начинают увеличивать объем плановой медицинской помощи, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что связано это с тем, что количество обращений пациентов с симптомами ОРВИ снизилось, а ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе стабилизировалась.

И в самом деле, госпитализация, которая за неделю до этого в среднем составляла до 1600 человек в сутки, вчера упала уже до 1047 заболевших. Инфицированных выявлено тоже значительно меньше прежнего - 12 496 человек, зато выздоровели за те же самые сутки почти вдвое больше москвичей - 24 573. "Пик заболеваемости "омикроном" в Москве, очевидно, прошел, - констатирует мэр. - Так же, как в других европейских городах, за три-четыре недели". На такой срок и была в поликлиниках города приостановлена плановая помощь.

Дело в том, что в этот пик заболеваемости коронавирусом основная нагрузка легла именно на амбулаторное звено. Чтобы справиться с ней, во всех поликлиниках были открыты специальные отделения для приема больных с симптомами ОРВИ. В них посменно работали почти три тысячи дежурных врачей и столько же медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена, напоминает мэр, были организованы телемедицинские подразделения поликлиник. Это дало возможность каждому москвичу при необходимости не только по телефону получить консультацию врача, но и дистанционно открыть больничный лист, а после выздоровления закрыть его без посещения поликлиники. Только за прошлую неделю медработники контактировали с больными ОРВИ и коронавирусом 780 тысяч раз. В конце января этот показатель достигал 800 тысяч. "Рекордные показатели за всю историю московского здравоохранения", - подчеркивает Сергей Собянин.

"Грамотная организация работы позволила нам эффективно выстраивать маршрутизацию пациентов в зависимости от экспресс-тестов на COVID-19, а городу выйти к состоянию стабильности, - рассказал "РГ" главный врач городской диагностической поликлиники N 121 Андрей Тяжельников. - Поэтому сейчас есть все условия для восстановления с понедельника плановой помощи". "Московская медицина справляется с такой беспрецедентной нагрузкой" - так оценил работу медиков глава города. И в самом деле: прием в поликлиниках идет практически без очередей, на визит к врачу пациентам требуется в пределах получаса. В течение суток доктора выходят к больным и по вызовам на дом. Нет проблем с тем, чтобы дозвониться по телефонам скорой и неотложной помощи, бригады которых приезжают в течение 11-12 минут, как и в обычные дни.

В этот пик заболеваемости коронавирусом основная нагрузка легла именно на амбулаторное звено

Теперь же, когда обращений в специальные отделения ОРВИ и телемедицинские подразделения становится меньше, у врачей появляется и возможность больше уделять внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе - москвичам старше 65 лет. Заболевших они будут посещать на дому, независимо от тяжести заболевания, что поможет предупредить возможные осложнения.

От имени всех москвичей Собянин поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинских сестер и администраторов за профессиональный и человеческий подвиг. Московское здравоохранение, подчеркнул он, еще раз доказало свою готовность к самым сложным вызовам по защите здоровья и жизни москвичей.

Справка "РГ"

В последнее время в час пик по номеру справочной медицинской службы 122 в столице звонили до 40 тысяч человек в час. Это почти в 20 раз больше, чем обычно. Отвечали на звонки 7 тысяч операторов, 800 из которых работают удаленно, а полторы тысячи - это волонтеры ГБУ "Мосволонтер". Чтобы москвичам проще было дозвониться, число каналов колл-центра было увеличено до 21 тысячи. Тем, кто не дозвонится, операторы обязательно перезванивают сами, как только становится посвободнее.