В Тамбове возбудили дело об убийстве замглавы управления автодорог

Управление СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело после убийства заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", сообщили следователи. Тело 56-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли утром 14 февраля в подъезде многоэтажки по улице Астраханской в Тамбове.

"Следователи и криминалисты регионального следственного управления продолжают работу на месте происшествия. Отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе о возможной связи преступления со служебной деятельностью погибшего", - отметили в СК.

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров выразил соболезнования семье погибшего и готовность оказать следствию всю необходимую помощь.