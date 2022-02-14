Во вторник температура воздуха в Москве приблизится к рекорду

Во вторник, 15 февраля, столичная температура воздуха сможет приблизиться к рекорду. О погоде на ближайшие дни рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Начиная со вторника столица окажется в теплом секторе атлантического циклона, и температура воздуха в дневные часы сможет подняться до +3...+4 градусов, что соответствует параметрам последней декады марта, - рассказывает Позднякова. - При этом рекордом для 15 февраля считается температура воздуха +3,8 градуса, установленная в 1952 году. Если воздух сильно прогреется, рекорд будет побит. Что касается 16-17 февраля, то несмотря на потепление, воздух сможет прогреться до +4...+5 градусов, жителям не удастся погреться. Подпортят погоду сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Осадки, таящий днем снег и ночные заморозки приведут к образованию гололедицы.

По данным метеоролога, вторая половина февраля в Москве будет теплее обычного: днем около нуля или слабый плюс, в ночные часы не ниже -7...-5 градусов.