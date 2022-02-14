Циклон принесет в Приморье снегопад и штормовой ветер

В связи с приближением атмосферного фронта, который принесет в Приморье умеренный снег и усиление ветра до штормовых значений, оперативные службы края приведены в повышенную готовность. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Непогода в южной части края ожидается 15 и 16 февраля. Примавтодор перешел на круглосуточный режим работы, начал заготовку противогололедных материалов, топлива. Коммунальные службы готовятся к устранению последствий непогоды, усиливаются и аварийные бригады, увеличивается количество сотрудников и высокопроходимой техники.

"Уже к вечеру необходимо выставить технику перед опасными участками и на перевалах. Директорам - запастись топливом и предусмотреть питание для сотрудников на случай перекрытия дорог", - отметил генеральный директор АО "Примавтодор" Алексей Ширшов на селекторном совещании с филиалами.

По данным Примгидромета, после прохождения по Приморью циклон переместится на юг, в Японское море.