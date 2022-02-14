Глава Минвостокразвития белорус Алексей Чекунов: С чего начинается родина

В юрисдикции возглавляемого им министерства находится более половины территории России, которая раскинулась в сложном климате и на неохватных расстояниях. В которых министр отлично ориентируется. Наш честный разговор о главном: о марафоне жизни, которая состоит из тысяч спринтов.

Фото: Пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Родом из детства

Я в детстве мечтал вырасти и совершать подвиги. Мечтал стать пионером. Читал книжки про пионеров-героев. И успел - в мае 1991 года мне повязали красный галстук. А потом, как известно, страна, где были пионеры, распалась.

Род моего отца идет из донских казаков. Отец мамы был дипломатом. Одной из моих бабушек, польке, 93 года, и я очень надеюсь погулять на ее столетии.

С самого раннего детства я очень любил читать. Был книжным мальчиком, но при этом занимался спортом и даже стал чемпионом Минска по карате в 1994 году.

В Беларуси сильная школа боевых искусств. И карате было достаточно жестким. Любой спорт - это борьба с самим собой. Необходимо заставлять себя тренироваться, невзирая на погоду, настроение, состояние.

Помню, что я кулак плохо сжимал. Тренер мне дал два советских пятака и сказал: "Выронишь - сто отжиманий на кулаках". На всю жизнь запомнил, как полтора часа до белых костей сжимал кулаки и не выронил.

В Минске моего детства мне запомнился парк Челюскинцев... Вообще, Минск - это классический советский город, и во многом напоминает хорошие дальневосточные города. Поскольку построен был после войны, после тотального разрушения. Город правильной архитектуры, с таким хорошим сталинским ампиром в центре. Улица Куйбышева - это улица моего детства. Республика и в советское время была корневой, можно сказать интегральной частью нашей общности. У нас исторически близкие и глубокие человеческие связи.

"Осторожно, "БЕЛАЗы"…"

Хорошо помню свое первое путешествие на Дальний Восток. В 2002 году я прилетел молодым сотрудником инвестиционной группы "АЛРОСА" в якутский город Нерюнгри. И первое, что я увидел, - табличка: "Осторожно, работают "БЕЛАЗы!". Какие серьезные машины, и к ним соответственно относились! "БЕЛАЗы" для этого региона - идеальны!

Дальний Восток - снежный край, причем снежный настолько, что человеку там не бывавшему, трудно себе представить. На Камчатке линии электропередачи высотой метров двенадцать, по самую макушку засыпает снегом.

Недавно в "Инстаграме" губернатора Еврейской автономной области я увидел фотографию новеньких "МАЗов", увидел и улыбнулся. Белорусской технике по плечу снежные зимы Дальнего Востока. У нашего Союзного государства - единое экономическое пространство, равный доступ к рынкам. Считаю, что российскому "КАМАЗу" повезло, что есть белорусский "МАЗ". И наоборот. Конкуренция - двигатель жизни.

Сегодня белорусские специалисты в области информационных технологий выполняют много задач в России. Степень интеграции очень высокая. Между нашими странами абсолютная культурная общность. Мне, человеку, который на протяжении 20 лет работает на Дальнем Востоке, очень заметна и важна связь Запад - Восток. Мы всегда говорим: от Владивостока до Бреста, имея в виду наше единство, нашу культурную общность, общность интересов.

Знаете, из школьных лет я четыре с половиной года отучился в Беларуси. Остальную часть детства жил за рубежом, папа был дипломатом. Но на всю жизнь запомнил строки белорусского поэта Аркадия Кулешова: "Спакойнага шчасця не зычу нікому...".

Не бывает в жизни спокойного счастья, в ней часто много скорости, много испытаний. Сама физика жизни непростая. Физика перелетов, командировок. Физика событий! Но она дает колоссальную энергию. То есть получается, чем больше вызовов - тем больше энергии. И в этом глубочайшая мудрость. Спокойное счастье - это скука, это оксюморон.

Мне повезло приехать учиться в МГИМО. Я попал по так называемому президентскому набору. Конечно, сегодня Москва стала моим родным городом. Но в Минске живут мои родители, я к ним приезжаю.

Вообще, я давно уже много времени провожу в самолете. Сейчас в моей "юрисдикции" находится 18 регионов. За 2021 год только в командировках совершил 63 перелета, посчитал, более 20 суток провел в полете. Но я счастлив, что именно так сложилась моя судьба. Потому что это такое движение, в котором я чувствую огромную страну. Наше министерство занимается социально-экономическим развитием 56 процентов России. В которой невероятные возможности, невероятные богатства. Но самое ценное - встречаешь людей в каждом из этих регионов и чувствуешь: вот кем богата эта огромная земля.

Не сомневаюсь, что именно Дальний Восток - это будущее России. Это та самая возможность, которая позволит нам сделать качественный рывок. У нас БАМ, Транссиб, "Сила Сибири". Морские порты, через них проходит все. Дальневосточный регион - это реально становой хребет огромной страны.

Да, у нас есть проблемы с социальной инфраструктурой. Молодежь уезжает, эта тенденция во всем мире. Все едут в столицы, в города-миллионники учиться.

Но я верю, что современный мир благодаря дистанционным технологиям даст возможность людям, оставаясь на родине и пользуясь благами своего края, благами своей земли - пользоваться при этом всеми плюсами и достижениями современной цивилизации.

Холод Якутии и лед Арктики

Дальний Восток может стать территорией особенно тесной, как нигде более, гармонии с природой. Территорией жизни, где у тебя есть собака, ружье, дом, внедорожник. Где ты можешь уйти в поход. Можешь уйти на лодке… Для москвича это экзотика. Дальний Восток - это острое ощущение важности реального мира. Хрупкость и уникальность того, что нам дает природа.

Что может сравниться с Камчаткой? С серфингом, когда ты видишь заснеженный вулкан и при этом ты ловишь волну. Весь мир ловит волну, но только на Камчатке могут быть одновременно волна, сопки, снег и вулканы.

Впервые я оказался в Мурманске в 2019 году. Я еще не работал в министерстве, а возглавлял Фонд развития Дальнего Востока. Тогда мы проводили госкомиссию по развитию Арктики в Мурманске. Посещали атомный ледокол "50 лет Победы". И я с радостью для себя узнал, что капитан ледокола белорус. Замечу, что в морском деле капитан ледокола - это вершина профессии. Это очень серьезные погоны. Работать, жить в Арктике - это во всех смыслах проламывать лед. Вообще, Арктика кормит Россию.

Надо понять, что такое Ямал. Это 600 миллиардов кубометров газа, которые Ямал дает в год! Объемы несравнимы ни с чем.

Надо понять, что такое Норильск. В каждом мобильном телефоне есть Норильск. Потому что там 25 процентов мировых запасов платины, палладия, редкоземельных металлов, без которых нет современной микроэлектроники.

Надо понять, что такое Якутия. Про Якутию вообще говорят, что когда Господь пролетал над всем миром, разбрасывая полезные ископаемые, то над Якутией, где было холодно, его руки так замерзли, что он все выронил. И все богатства в якутские земли упали.

Территория примерно около двенадцати Беларусий, а живет там порядка миллиона человек всего. И там находится полюс холода…

В Арктике живут 2,5 миллиона человек. И в этом смысле мы самая населенная Арктика в мире. То есть выше Полярного круга ни в одной стране мира сопоставимого нет. Всего в мире девять городов за Полярным кругом с населением более ста тысяч человек. Из них шесть в России. По арктическим меркам, такие города, как Мурманск, Архангельск, это вообще мегаполисы. У нас в арктических городах создаются очень достойные объекты социальной инфраструктуры, культуры и спорта, бассейны. Но при этом надо понимать, что жить в Арктике - это вызов. И строить в Арктике - вызов. Это вечная мерзлота с ее суровыми особенностями.

Но совершенно точно, с Арктикой связано будущее всего человечества. В том смысле, что происходят изменения климата, и рост грузопотоков по Северному морскому пути увеличился в шесть раз за последние шесть лет. А мы в Арктике всерьез и навечно.

Про тысячи спринтов

Белорусы заметны на Дальнем Востоке. У нас белорус Василий Гребенников - один из самых известных марикультурных фермеров, который популяризирует морепродукты Дальнего Востока. Он выпускает лучшего гребешка в Приморской бухте Витязь. Причем парень - строитель, который начинал свою карьеру с работы на стройке Минского метро. А сейчас примерно на двухстах гектарах выращивает гребешка. И подумывает об устрицах.

...Когда приезжаю к родителям в Минск, знаю, что на столе будут мамины фирменные кислые щи. Я - советский человек, поэтому люблю оливье на Новый год, в морозный день с удовольствием поем горячих пельменей, а вечером у костра не откажусь от шмата вкусного сала.

Вообще в еде неприхотлив, четыре года жил в студенческом общежитии. Отец меня научил, что главный секрет блюд - яйцо. Все, что в холодильнике осталось, вываливаешь на сковородку, вбиваешь в это два-три яйца, и ты сыт.

Домашних вкусной едой не радую, к сожалению, меня дома редко видят. Вот сейчас одиннадцатый час вечера, а мы с вами разговариваем. А еще мне надо документы посмотреть. Это обычная история. У нас уже Камчатка проснулась. Камчатскому губернатору Володе Солодову уже смело можно желать доброго утра.

...Когда последний раз я чувствовал себя счастливым человеком? Я каждый день чувствую себя счастливым. Надо радоваться каждому дню! Счастье, когда ты здоров, когда здоровы твои близкие. Если встречаешь испытание, его надо пройти. Жизнь часто наполнена ими… Я благодарен судьбе за ту команду, за тех людей, с которыми мне приходится работать. Отдыхом для меня является чтение, позволяю себе это наслаждение в длительных перелетах.

Вообще жизнь - это марафон, состоящий из многих тысяч спринтов. И каждый день надо стараться прожить качественно, это важно - чувство качественно прожитого дня. Думаю, оно и делает человека счастливым.

Из биографии

Алексей Олегович Чекунков родился в Минске в 1980 году, его отец был послом Беларуси во Вьетнаме. Выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО 2001 года. Работал в инвестиционной компании "АЛРОСА", был директором инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций(РФПИ). С 2014 года руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики. С ноября 2020 года возглавляет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Женат, воспитывает двух дочерей.