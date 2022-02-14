Минобороны восстановит гражданский аэропорт в Забайкалье

Минобороны РФ в понедельник сообщило, что специалисты ведомственной Военно-строительной компании восстановят в Забайкальском крае один из отдаленных гражданских аэропортов региона.

"К настоящему времени завершены изыскательные работы, проведена геодезическая разведка, осуществляется подготовка к переброске на площадку строительства спецтехники и жилых модулей", - отметили в министерстве.

Там добавили, что из-за труднодоступности объекта пришлось разработать специальную логистическую схему завоза туда техники и строительных материалов. Так, самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы, грунтовые катки и бульдозеры доставили на место работ автомобильным транспортом. Технику сначала переправили на станцию Тында Байкало-Амурской магистрали, а далее - на железнодорожных платформах до места назначения в селе Чара Забайкальского края.

Известно, что гражданский аэропорт расположен посреди тайги в Каларском районе в 1,8 тыс. км от Читы. Из-за географических особенностей местности наземное сообщение с основной частью Забайкальского края здесь затруднено. Поэтому восстановленный Минобороны аэропорт будут использовать для регулярного пассажирского и грузового внутри- и межрегионального авиасообщения.

В военном ведомстве подчеркнули, что масштабная реконструкция малой воздушной гавани в Забайкалье проводится в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" федерального проекта "Развитие региональных аэропортов".