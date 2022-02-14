На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело

По одной из версий, экс-глава краевой ГИБДД может быть причастен к махинациям с успешной сдачей экзаменов на знание ПДД некоторыми претендентами на получение водительских удостоверений.
Напомним, осенью уголовное дело было заведено в отношении начальника МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александра Белова и семи других участников преступной группы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
"28 сентября сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого УМВД во взаимодействии с УФСБ России по Приморскому краю проведены мероприятия в рамках ранее возбужденного следственными органами уголовного дела по факту получения незаконного денежного вознаграждения сотрудниками МРЭО УГИБДД УМВД России по Приморскому краю", - сообщало тогда СУ СК РФ по Приморскому краю. Тогда же краевым УМВД России была назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Предварительно следствие полагает, что с 2018-го по весну 2021 в экзаменационном отделе краевой госавтоинспекции фигуранты действовали в составе организованной группы, в которую входило не только руководство МЭО, но и его сотрудники, а также гражданские лица, выступавшие в качестве посредников. Они получили деньги от граждан за совершение в их пользу действий, обеспечивающих положительную сдачу экзаменов на получение права управления автотранспортными средствами.
Сейчас пятеро находятся по стражей, остальные - под домашним арестом. Известно о двух взятках на 65 и 50 тысяч рублей. В свое время следователи отмечали, что в деле могут появиться и другие эпизоды и, возможно, фигуранты.
После сентябрьских событий Зубакин, которого скандал не коснулся, сам подал заявление об отпуске с последующим выходом на пенсию. И вот теперь уголовное дело возбуждено в отношении его самого.
Тем временем
14 февраля суд вынес приговор бывшему начальнику Госавтоинспекции Нижнего Тагила Анатолию Чернову и его подчиненным, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Чернову назначили лишение свободы на срок два года.