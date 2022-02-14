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14.02.2022 21:18
Рубрика: Происшествия

На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело

Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Получил продолжение прошлогодний скандал о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) ГИБДД УМВД России по Приморскому краю за сдачу экзаменов на право вождения автомобилем. Он прирос еще одним уголовным делом, теперь на бывшего начальника краевой ГИБДД Олега Зубакина.

По одной из версий, экс-глава краевой ГИБДД может быть причастен к махинациям с успешной сдачей экзаменов на знание ПДД некоторыми претендентами на получение водительских удостоверений.

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Напомним, осенью уголовное дело было заведено в отношении начальника МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александра Белова и семи других участников преступной группы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"28 сентября сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого УМВД во взаимодействии с УФСБ России по Приморскому краю проведены мероприятия в рамках ранее возбужденного следственными органами уголовного дела по факту получения незаконного денежного вознаграждения сотрудниками МРЭО УГИБДД УМВД России по Приморскому краю", - сообщало тогда СУ СК РФ по Приморскому краю. Тогда же краевым УМВД России была назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Предварительно следствие полагает, что с 2018-го по весну 2021 в экзаменационном отделе краевой госавтоинспекции фигуранты действовали в составе организованной группы, в которую входило не только руководство МЭО, но и его сотрудники, а также гражданские лица, выступавшие в качестве посредников. Они получили деньги от граждан за совершение в их пользу действий, обеспечивающих положительную сдачу экзаменов на получение права управления автотранспортными средствами.

Сейчас пятеро находятся по стражей, остальные - под домашним арестом. Известно о двух взятках на 65 и 50 тысяч рублей. В свое время следователи отмечали, что в деле могут появиться и другие эпизоды и, возможно, фигуранты.

После сентябрьских событий Зубакин, которого скандал не коснулся, сам подал заявление об отпуске с последующим выходом на пенсию. И вот теперь уголовное дело возбуждено в отношении его самого.

Тем временем

14 февраля суд вынес приговор бывшему начальнику Госавтоинспекции Нижнего Тагила Анатолию Чернову и его подчиненным, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Чернову назначили лишение свободы на срок два года.

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