На Камчатке развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

В Камчатском крае оборудуют дополнительные койки для лечения больных коронавирусом. Как отмечают власти, в регионе сейчас регистрируют максимальное количество заболевших опасным вирусом - свыше 350 в день.

"Исходя из этого, на прошлой неделе мы развернули дополнительный коечный фонд на базе Камчатской краевой больницы. В выходные зафиксировано большое количество госпитализаций, поэтому сегодня с утра мы развернули еще 40 коек", - цитирует пресс-служба правительства региона главу минздрава Андрея Кузьмина.

В общей сложности в медучреждениях региона для больных ковидом сейчас развернуты 546 коек.

В связи с непростой эпидситуацией на закрытый режим работы перешли сразу несколько социальных учреждений, в том числе Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа. Посещать эти заведения пока нельзя.

Между тем в минздраве добавили, что за последние недели прививочная кампания заметно набрала обороты. В среднем прививки от коронавируса ежедневно делают примерно 260 камчатцев, а в отдельные дни - до 400.