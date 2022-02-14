На Камчатке завели дело на мужчину, закрывшего в гараже подростков

Новости

Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель 04:42
На Сахалине дорогу накрыло снежной лавиной 04:28
В Приморье пожилой леопард Валера устроил свидание с молодой самкой 04:27
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" все школы 04:16
Песков заявил о "ковбойском" подходе США в попытках повлиять на Европу 04:08
Невролог Голубинская рассказала об особенностях головной боли при "омикроне" 03:23
В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях 02:32
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева 02:04
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину 01:21
Генетик Исаев: "Омикрон"-штамм вытеснит "дельту" из популяции 00:53
Захарова: Действия США и Британии - это классическая пропаганда войны 00:27
Захарова: Американские политики врали, врут и будут врать 13.02.2022
Пушилин: Киев наращивает свои силы и технику в Донбассе 13.02.2022
Сильное землетрясение произошло в Грузии 13.02.2022
Зампостпреда РФ при ООН Полянский оценил ситуацию вокруг Украины 13.02.2022
Более 607 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 13.02.2022
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, сколько нужно пить зимой 13.02.2022
Чумаков сообщил, что больной с "омикроном" может заразить до 16 человек 13.02.2022
Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области 13.02.2022
Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила против принятия Украины в НАТО 13.02.2022
Выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет 13.02.2022
Боли в костях, потеря веса и кашель названы возможными симптомами рака 13.02.2022
Генсек ОБСЕ: СММ продолжит свою работу на Украине 13.02.2022
Чумаков: 2% населения Земли вымерло бы, если бы не вакцины от ковида 13.02.2022
В Индии запретили фильм о любви мужчины-офицера и мальчика из Кашмира 13.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 04:16
Рубрика: Происшествия

На Камчатке завели дело на мужчину, закрывшего в гараже подростков

Текст: Ольга Журман

Следственный отдел по городу Елизово СУ СК России по по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пяти человек, в том числе несовершеннолетних, сообщается на сайте ведомства.

Троих крымчан осудили за похищение предпринимателя

Преступление расследуется по части 2 статьи 127 УК РФ и части 2 статьи 127 УК РФ. Фигурант - 34-летний ранее судимый житель города Елизово. Считается, что он осенью прошлого года под предлогом беседы заманил двух молодых людей 18-ти и 19-ти лет, а также трех несовершеннолетних в возрасте от 16-ти до 17-ти лет в принадлежащий ему гараж. Там удерживал их не менее двух часов, при этом причинил потерпевшим телесные повреждения.

Через два дня подозреваемый вновь лишил свободы аналогичным способом 17-летнего местного жителя, продержав подростка в гараже не менее часа.

На допросе подозреваемый объяснил, что так хотел заставить компанию перестать сбывать наркотики. В качестве меры пресечения ему избран домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается, кроме того, информация подозреваемого о сбыте наркотиков на территории Елизовского района будет проверена.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Песков заявил о "ковбойском" подходе США в попытках повлиять на Европу
В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину
Захарова: Американские политики врали, врут и будут врать
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды