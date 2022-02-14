На Камчатке завели дело на мужчину, закрывшего в гараже подростков

Следственный отдел по городу Елизово СУ СК России по по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пяти человек, в том числе несовершеннолетних, сообщается на сайте ведомства.

Преступление расследуется по части 2 статьи 127 УК РФ и части 2 статьи 127 УК РФ. Фигурант - 34-летний ранее судимый житель города Елизово. Считается, что он осенью прошлого года под предлогом беседы заманил двух молодых людей 18-ти и 19-ти лет, а также трех несовершеннолетних в возрасте от 16-ти до 17-ти лет в принадлежащий ему гараж. Там удерживал их не менее двух часов, при этом причинил потерпевшим телесные повреждения.

Через два дня подозреваемый вновь лишил свободы аналогичным способом 17-летнего местного жителя, продержав подростка в гараже не менее часа.

На допросе подозреваемый объяснил, что так хотел заставить компанию перестать сбывать наркотики. В качестве меры пресечения ему избран домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается, кроме того, информация подозреваемого о сбыте наркотиков на территории Елизовского района будет проверена.