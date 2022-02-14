Рейс Оха - Хабаровск не смог покинуть аэропорт из-за поломки

Новости

В WADA не знали, что пробу Валиевой нужно проверить до Олимпиады 12:45
Операторам службы 112 в Подмосковье повысят зарплату 12:40
Абрамченко: Россия вдвое снизила эмиссию парниковых газов в сравнении с 1990 годом 12:36
Воробьев: Очередная волна коронавируса уходит из Подмосковья 12:34
МИД РФ: США не сигнализируют о возобновлении консультаций по антитеррору 12:28
Лукашенко: Никто не планирует воевать с Украиной 12:12
В ПФР напомнили о ежегодной выплате за работу в зонах радиоактивного загрязнения 12:11
Комбинация AstraZeneca и "Спутник лайт" признана безопасной 12:07
В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированного Жириновского 12:03
Минздрав Польши обнаружил два новых варианта "омикрона" 11:59
В центре "Вектор" рассказали, кому нужна третья доза "ЭпиВакКороны-Н" 11:56
Мосгорсуд не стал выпускать из СИЗО главврача больницы "Матросской тишины" 11:55
В КБР задержаны мошенники, обманувшие граждан на 915 миллионов рублей 11:55
Биатлонистка Казакевич может выступить в масс-старте на Олимпиаде 11:52
Количество продаваемых в России офисов выросло на 10% 11:45
Фристайлистка Пантюхова выступит в финале ОИ в акробатике 11:38
Потерявшая сознание биатлонистка из Норвегии завершила выступление на Олимпиаде 11:30
Аренда особняков в Подмосковье подорожала до 1,5 млн рублей 11:29
Фристайлистка Таталина вышла в финал Олимпиады в слоупстайле 11:06
России предсказали экономический рост при сокращении выбросов CO2 11:01
Минобороны восстановит гражданский аэропорт в Забайкалье 11:00
В Минфине предложили легальный способ войти на рынок криптовалют в РФ 10:43
Посол Украины в Великобритании Пристайко допустил возможность отказа Киева от вступления в НАТО 10:35
Появились новые подробности инцидента с подлодкой ВМС США 10:34
Цена газа в Европе превысила 1000 долларов на фоне событий вокруг Украины 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 11:34
Рубрика: Происшествия

Рейс Оха - Хабаровск не смог покинуть аэропорт из-за поломки

Текст: Юлия Гарднер

Следователи проводят проверку по факту авиаинцидента, произошедшего в Сахалинской области. 11 февраля в аэропорту города Оха самолет Bombardier DHC-8-311 не смог вылететь в Хабаровск.

Фото: Istock
На Ямале совершил вынужденную посадку вертолет с пассажирами

При развороте у воздушного судна сработала световая сигнализация, предупреждающая о проблеме управления передней стойкой.

"На борту воздушного судна находились 30 пассажиров и три члена экипажа. В связи с тем, что длительное время самолет невозможно было транспортировать с взлетно-посадочной полосы, последующие рейсы были отменены", - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Проверка проводится по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Во время нее будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб аэродрома.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

За сутки в России госпитализированы 10 451 человек с COVID-19
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ
В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированного Жириновского
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель
Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды