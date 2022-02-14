Рейс Оха - Хабаровск не смог покинуть аэропорт из-за поломки

Следователи проводят проверку по факту авиаинцидента, произошедшего в Сахалинской области. 11 февраля в аэропорту города Оха самолет Bombardier DHC-8-311 не смог вылететь в Хабаровск.

При развороте у воздушного судна сработала световая сигнализация, предупреждающая о проблеме управления передней стойкой.

"На борту воздушного судна находились 30 пассажиров и три члена экипажа. В связи с тем, что длительное время самолет невозможно было транспортировать с взлетно-посадочной полосы, последующие рейсы были отменены", - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Проверка проводится по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Во время нее будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб аэродрома.