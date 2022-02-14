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Рубрика: Происшествия

Житель Бурятии ранил из ружья двух подростков

Текст: Ольга Коваль

В Бурятии задержан 29-летний житель села Оер Джидинского района, который ранил из охотничьего ружья сыновей своей сожительницы.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщается на сайте республиканского управления следкома, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, инцидент произошел вечером в воскресенье. Подозреваемый, придя домой пьяным и не застав там сожительницы, которую в последнее время часто ревновал, взял охотничье ружье и отправился на поиски. Ее сыновья - подростки 14-ти и 16-ти лет - побежали за ним. Найдя женщину у родственницы, мужчина начал ее оскорблять. Старший сын решил заступиться за мать, и в этот момент отчим, принявший ребенка за любовника, выстрелил в него. Заряд дроби попал подростку в обе ноги. Женщина попыталась отобрать оружие у сожителя, младший сын стал ей помогать. В ходе борьбы прозвучал еще один выстрел, в результате мальчик также оказался ранен в ногу. После этого подозреваемый скрылся, но почти сразу был задержан полицейскими.

"Раненым детям после госпитализации оказали необходимую врачебную помощь. По данным полиции, семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, на профилактических учетах не состояла", - отмечается в сообщении следкома.

Сейчас правоохранители выясняют детали преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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