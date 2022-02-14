В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19

Решение о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, приняли в Республике Бурятия. Послабления вводятся в связи с тем, что в регионе больше нет недостатка в койках для заболевших, большинство жителей переносят инфекцию относительно легко. К тому же вакцинация позволила создать хорошую иммунную прослойку среди населения.

Согласно постановлению оперштаба, с 14 февраля в регионе снимается запрет на работу детских центров и игровых комнат при условии заполняемости помещений не более чем наполовину. Сотрудники этих заведений обязательно должны иметь сертификаты о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни.

Разрешили и проведение соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

"Занятия физкультурой и спортом в открытых сооружениях будут проводить: бесконтактными неигровыми способами - с загрузкой не более 50 процентов от общей вместимости, а контактными - при условии обеспечения контроля доступа совершеннолетних посетителей при наличии сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства республики.

Спортивные занятия на закрытых площадках будут проводиться при условии заполняемости помещения лишь наполовину. С соблюдением таких же ограничений смогут работать и компьютерные клубы.

В обычном режиме начинают работу школы, средние специальные и высшие учебные заведения, за исключением Байкальского госуниверситета. Там пока сохранится дистанционный формат занятий.

Организациям разрешено возобновить прием граждан.

Ночные клубы пока остаются закрытыми, общепиту по-прежнему нельзя проводить развлекательные мероприятия и банкеты. До 21 февраля кафе и рестораны смогут работать только до 23 часов.