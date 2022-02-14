В Якутии наркокурьер-иностранец получил 12 лет колонии

В Якутии суд приговорил наркокурьера-иностранца к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину обвиняли в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в составе организованной группы и использовании поддельного паспорта гражданина РФ.

Суд установил, что в ноябре 2018 года подсудимый откликнулся на вакансию с большой зарплатой в Новом Уренгое. Во время переписки с вербовщиком он узнал, что работа связана с распространением наркотиков. Впоследствии мужчина заработал доверие руководства организованной преступной группы и был повышен до межрегионального оптового курьера. Чтобы курьер-иностранец мог свободно передвигаться по стране, ему сделали два поддельных паспорта гражданина РФ и водительское удостоверение.

В декабре 2020-го подсудимый забрал из тайника в Москве большую партию наркотиков, перевез ее в Якутск и разделил на шесть частей для передачи другим членам организованной группы. Но довести дело до конца не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы выделено в отдельное производство.