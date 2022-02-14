В Петропавловске-Камчатском "заминировали" все школы

Сообщение о минировании школ поступило в понедельник утром в администрацию Петропавловска-Камчатского. Всех учеников и сотрудников вывели из зданий.

"В соответствии с действующими правилами в подобной ситуации информация была доведена до всех экстренных служб, уведомлено руководство общеобразовательных учреждений и начата эвакуация", - заявили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации.

На местах работают сотрудники полиции и Росгвардии.

В Telegram-канале правительства Камчатского края сообщается, что занятия второй смены на сегодня также отменены.