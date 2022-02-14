В Приморье пожилой леопард Валера устроил свидание с молодой самкой

Фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" запечатлели встречу двух леопардов и их любовную игру. Об это сообщается на сайте нацпарка.

13-летний хищник по кличке Валера - а средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов в дикой природе около 12 лет - встретился с молодой самкой, которая впервые попала в объектив фотоловушки и, следовательно, впервые зарегистрирована специалистами именно во время этой фотосессии.

Отмечено, что старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье. Кстати, Валера вообще часто фиксируется фотоловушками. За последние полгода ученые получили почти тысячу фотографий этого хищника.

"Благодаря снимкам мы получили ценную информацию как о самом Валере, который показал, что с ним все в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом", - отметила начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.

Имя Валера получил благодаря своему Хранителю - хоккейному клубу "Адмирал", игроки которого в 2014 году назвали хищника в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.