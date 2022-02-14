В Забайкалье в ДТП с маршруткой погиб человек

Один человек погиб в аварии с участием маршрутного автобуса в Забайкальском крае. ДТП произошло около полудня 14 февраля на федеральной трассе Чита - Забайкальск в Могойтуйском районе.

По информации краевого УМВД, водитель автомобиля Subaru, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Fiat. В результате пассажир иномарки скончался на месте, шофер с травмами доставлен в больницу.

В салоне микроавтобуса в момент столкновения находились восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Их и водителя госпитализировали для обследования.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.