Бывший объект по уничтожению химоружия превратят в экотехнопарк

Бывший объект по уничтожению химоружия "Марадыковский" передан для перепрофилирования Федеральному экологическому оператору.

В Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялось торжественное подписание акта о передаче объекта "Марадыковский" в ведение Федерального экологического оператора для создания экотехнопарка по переработке промышленных отходов.

Акт подписали начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации генерал-полковник Капашин Валерий Петрович и генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный экологический оператор" Сиденко Константин Семенович.

Объект по уничтожению химического оружия "Марадыковский" в поселке Мирный Кировской области, где хранились авиационные химические боеприпасы, снаряженные фосфорорганическими ОВ последнего поколения (зарин, зоман, ОВ типа ви-икс), а также люизитом общей массой 6,9 тыс. тонн был пущен в эксплуатацию в 2006 году. В октябре 2015 года здесь уничтожили последний химический боеприпас. На протяжении последующих шести лет на объекте проводились работы по ликвидации последствий деятельности и приведению имущества в гарантированно безопасное состояние для дальнейшей передачи инвестору.

"Мы готовы использовать все имеющиеся у нас ресурсы и возможности для того, чтобы все наши объекты были приведены в безопасное состояние, перепрофилированы и работали в дальнейшем, а местные жители имели хорошо оплачиваемые рабочие места, - заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник В.П. Капашин. - Передавая наш объект в хозяйственный оборот мы гордимся тем, что он обретает новую жизнь, создание и функционирование объекта, строительство в интересах региона зданий и сооружений социальной инфраструктуры повысили качество жизни населения и внесли свой вклад в развитие экономики региона".

Имущественный комплекс объекта представляет собой уникальную промышленную площадку, включающую производственные и вспомогательные корпуса, здания и сооружения, коммуникации, замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, мощные системы безопасности и многоуровневую систему производственного экологического контроля и мониторинга. Данная инфраструктура будет модернизирована и усовершенствована под новую задачу - переработку промышленных отходов во вторичную товарную продукцию.

"Экотехнопарк "Марадыковский" создается в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" в составе национального проекта "Экология". Сегодня предприятие, которое принимает Федеральный экологический оператор, получает новое звучание, но будет продолжать работу на благо России теперь с особо опасными промышленными отходами, тем самым делая нашу страну чистой для наших детей, внуков, для всего российского народа", - отметил генеральный директор ФГУП "Федеральный экологический оператор" Константин Сиденко.

Применяемые в экотехнопарке технологии будут замкнуты в единый производственный цикл: отходы от одних стадий станут сырьем для других. Проектная документация будущего экотехнопарка уже получила положительные заключения общественной экологической экспертизы и государственной экологической экспертизы. В 2023 году новое предприятие заработает. На нем с учетом сопутствующих производств будет занято около 1000 человек.

Участников церемонии передачи объекта "Марадыковский" поздравил в официальном обращении министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, отметив заслуги коллектива Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Производственные мощности объекта будут служить интересам охраны окружающей среды и использоваться для развития отечественной промышленности по переработке опасных отходов, открывая новые возможности для роста экономики страны и создавая новые рабочие места, говорится в обращении министра.

"Российская газета" освещала все этапы уничтожения химоружия в России. И мы помним, какие страсти кипели в Кировской области по объекту "Марадыковский". Были запущены слухи о том, что введение его в строй нанесет огромный вред местной экологии, а население поселка Мирный просто вымрет. Никто не хотел даже слушать о том, что в реальности и природа очистится от страшной заразы, и в рамках социальных гарантий население получит то, о чем в прежние годы даже не мыслило. А ведь именно так и случилось.

Во многих местах на смену кварталам с деревянными домами пришли современные жилые комплексы с заново отстроенной инфраструктурой, обновились дороги, линии инженерных коммуникаций, школы, детские сады, больницы. В регион в целом было инвестировано более 21,5 млрд рублей капиталовложений. В Кировской области построено 23 объекта социальной и инженерной инфраструктуры на сумму более 2 млрд рублей. В том числе 27-, 36-, 60- и два 30-квартирных жилых дома, две школы, два поликлинических консультативно-диагностических центра, очистные сооружения, газовая котельная, сети газо-, тепло- и водоснабжения, полигон ТБО, реконструкция водопровода, дорожного полотна Оричи - Мирный и другие объекты, так необходимые для комфортного проживания людей. И так было везде, где шла промышленная ликвидация боевых отравляющих веществ.

В благодарность местные жители решили увековечить память о Федеральном управлении, об образцово выполненной боевой задаче. В регионах были установлены соответствующие памятные знаки, стелы, высажены Аллеи Славы. В честь воинов-химиков названы школы и улицы. И никто к этому народ не принуждал.

А Кировская область имеет все шансы стать одной из самых экологически чистых в России.