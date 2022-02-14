Должность мэра Уфы предложили ушедшему в отставку мэру Нефтекамска

Сергей Греков уходит с поста мэра Уфы. На его место глава Башкирии Радий Хабиров предложил кандидатуру бывшего мэра города Нефтекамска 32-летнего Ратмира Мавлиева.

Как сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве Радий Хабиров, сегодня на внеочередном заседании депутаты горсовета Нефтекамска досрочно прекратили полномочия Ратмира Мавлиева, занимавшего пост главы администрации города с марта 2019 года.

- Я предложил Ратмиру Мавлиеву возглавить администрацию Уфы, - сказал Хабиров. - Сегодня в 17 часов состоится заседание горсовета, где будет рассмотрено решение о назначении Мавлиева исполняющим обязанности главы администрации Уфы.

По словам главы региона, Сергей Греков возглавит полномочное представительство Башкортостана в Москве в ранге вице-премьера правительства РБ.