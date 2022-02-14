Экипажи Т-72Б3 и специалисты РЭБ уничтожили условного противника под Оренбургом

Танковые подразделения и специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа успешно провели совместную операцию на полигоне в Оренбургской области.

На состоявшемся там тактическом учении расчеты беспилотников "Орлан" и дежурные средства ПВО зафиксировали приближение к населенному пункту легкобронированной техники условного противника. Эта группа шла в сопровождении ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Военнослужащие на танках Т-72Б3 выстроили оборонительные рубежи на подходах к населенному пункту. А маневренные группы РЭБ, используя комплексы "Борисоглебск-2" и автоматизированные станции помех "Житель", обеспечили радиоподавление каналов управления вражескими беспилотниками", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Далее последовал учебный бой. В его ходе экипажи Т-72Б3 уничтожили воздушные цели неприятеля огнем из зенитных танковых пулеметов НСВТ. А легкобронированную технику танкисты вывели из строя с помощью 125-мм пушек.

В пресс-службе округа уточнили, что в этом учении были задействованы более 700 военнослужащих, а также свыше 80 единиц боевой и специальной техники.