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14.02.2022 15:38
Рубрика: Власть

Исполнять обязанности мэра Уфы будет Ратмир Мавлиев

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В мэрии Уфы кадровые перестановки. 14 февраля Сергей Греков ушел с поста главы администрации, его кресло занял 32-летний экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев.

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Руководитель республики Радий Хабиров подчеркнул, что благодаря команде Ратмира Мавлиева Нефтекамск стал лидером среди других муниципалитетов как в плане экономики, так и благоустройства, а значит готов возглавить столицу республики. 14 февраля на внеочередном заседании депутаты горсовета Нефтекамска досрочно прекратили полномочия мэра, а через несколько часов в горсовете Уфы была принята отставка Сергея Грекова, а Ратмир Мавлиев был утвержден на должность исполняющего обязанности главы города.

- Человек, поработавший в районе и показавший хорошие результаты, должен двигаться дальше, занимать более высокие, ответственные посты. Наша задача - в каждом члене управленческой команды находить его лучшие стороны и компетенции, и, соответственно, правильно их использовать, - подчеркнул Радий Хабиров.

Между тем Сергей Греков возглавит полномочное представительство Башкортостана в Москве в ранге зампремьера правительства РБ. Исполнять обязанности мэра Нефтекамска будет первый заместитель главы Эльдар Валидов.

Справка "РГ"

Ратмир Рафилович Мавлиев родился 14 августа 1989 года в Нефтекамске. В 2011 году окончил Башгосуниверситет по специальности "Юриспруденция", прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса. В 2014 году стал выпускником Финансового университета при Правительстве РФ. С марта 2019 по февраль 2022 года возглавлял Нефтекамск.

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