Лидерами по содержанию кальция среди продуктов заслуженно считаются твердые сыры. Из всех сортов абсолютным чемпионом по количеству этого необходимого для здоровья элемента является сыр пармезан. В 100 граммах содержится 1300 миллиграммов кальция - это более суточной нормы.

Что касается других сортов, то, как сообщило Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, в стограммовом кусочке российского, голландского и пошехонского, а также швейцарского сыров содержится 1 000 миллиграммов кальция, 24-26 граммов белка и 0,8-1 микрограмма витамина D. Таким образом, усвоив 100 граммов сыра, организм полностью закроет дневную потребность в диетическом кальции и получит десятую долю суточной нормы витамина D.

Второе, третье и четвертое место в рейтинге продуктов по содержанию этого ценного минерала занимают, соответственно, семена кунжута (780 миллиграммов кальция на 100 граммов), сардины (380 миллиграммов) и бобовые (240 миллиграммов в сое, 194 - в фасоли и нуте).

А вот творог и молочные продукты, которые также принято считать основными источниками кальция в рационе, занимают лишь пятую строчку. В 100 граммах молока, творога и кефира содержание кальция одинаково - 120 миллиграммов. Зато кальций из молока хорошо усваивается благодаря лактозе, а белок имеет самый высокий коэффициент усвоения - 1,0.

Напомним, что по нормам Роспотребнадзора дневная норма потребления кальция для взрослого человека составляет 1000 миллиграммов. Для людей старше 60 лет этот показатель выше - 1200 миллиграммов в день. Следует учитывать, что для усвоения кальция необходимы другие нутриенты: белок и витамин D. Без них человек может страдать дефицитом кальция, даже если потребляет его по нормам.

Кальций необходим для поддержания здоровья костей: его достаточное количество помогает снизить риск переломов и остеопороза. Кроме того, он участвует в сокращении и расслаблении сосудов, а также в процессах сокращения мышц, передачи нервных импульсов и секреции гормонов.