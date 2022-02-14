Учащиеся саранских колледжей победили в компетенции WorldSkills, разработанной BYTEX

Мордовия готовится впервые принять финал X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2022. А на днях в республике завершился региональный этап чемпионата. Среди 52 представленных на турнире компетенций особое место занимает "Специалист по тестированию игрового программного обеспечения". Эта дисциплина была включена в программу WorldSkills благодаря усилиям компании BYTEX, крупнейшей в IT-отрасли Мордовии.

По результатам трехдневных соревнований победителем регионального этапа стал учащийся Саранского политехнического техникума Даниил Фомин, "серебро" взял Виталий Шевяхов из Саранского государственного промышленно-экономического колледжа, а третье место досталось учащемуся Саранского электромеханического колледжа Александру Тявкину. Показательно, что все они проходили практику именно в BYTEX.

У новой компетенции - большое будущее. И прошедший на днях региональный этап чемпионата WorldSkills подтвердил: интерес к специальности тестировщика ПО и индустрии видеоигр в целом у молодежи растет. Свои знания и умение находить ошибки в играх и программах, составлять тестовую документацию участники IT-компетенции продемонстрировали на базе Саранского политехнического колледжа. Это учащиеся профильных саранских ссузов, с которыми компания давно и активно сотрудничает: в частности, специалисты BYTEX ведут там авторские курсы по тестированию.

Судьями в состязаниях тестировщиков выступили сотрудники профильных учебных заведений, которые также прошли обучение по программам BYTEX. А ведущие сотрудники отдела подготовки и развития персонала компании работали на турнире профессионального мастерства в качестве экспертов.

- Видно, что компетенция, которая была введена в Чемпионат WorldSkills при непосредственном участии BYTEX, получает широкое развитие: это уже третьи региональные соревнования, в которых принимают участие специалисты по тестированию, - рассказал Дмитрий Карасев, генеральный директор BYTEX. - Участники отлично справились с заданиями, хотя для многих из них это первый соревновательный опыт. Но, по словам ребят, помогало то, что все задания им хорошо знакомы и были многократно выполнены и отточены непосредственно на реальных проектах.

Как известно, многие компетенции WorldSkills разрабатываются совместно с бизнесом. С этим движением BYTEX сотрудничает уже много лет. Неслучайно образовательный центр компании был признан полностью отвечающим требованиям WorldSkills и включен в перечень центров для желающих получить профессию в рамках федеральной программы "Содействие занятости". Разработанная сотрудниками BYTEX компетенция "Специалист по тестированию игрового программного обеспечения" вызвала большой интерес в профессиональной среде. Эксперты приветствуют тот факт, что первый раз подобная практика опробована именно в Мордовии, к тому же, не просто в виде идеи, а уже в виде конкретного проекта и образовательной программы. Эта инициатива может распространяться и на федеральном уровне.

Теперь у саранских студентов появилась возможность блеснуть полученными навыками во Всероссийском этапе чемпионата WorldSkills.

Напомним, что 10-й - юбилейный - чемпионат WorldSkills Russia состоится в Саранске в конце мая. В рамках турнира в столице республики пройдет и Форум движения WorldSkills, который объединит на дискуссионных площадках бизнес-партнеров, представителей образовательных организаций и органов власти, а также ведущих экспертов профессионального сообщества.

Справка "РГ"

Компания BYTEX основана в 2004 году. Сейчас в ней работает свыше 250 человек, это один из лидеров на рынке тестирования России.

О профессиональном уровне этого саранского предприятия красноречиво говорит тот факт, что в минувшем году оно влилось в шведский холдинг Embracer Group, который считается одним из крупнейших мировых производителей видеоигр. При этом BYTEX дважды выходил в лидеры Всероссийского конкурса среди предприятий высокой социальной эффективности, став единственной в стране IT-компанией, завоевавшей дипломы победителя и призера в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы".

Только за последние пять лет здесь было открыто около 200 новых рабочих мест с достойной оплатой. Следует отметить, что будущих сотрудников в компании готовят сами, успешно решая проблему кадрового голода.