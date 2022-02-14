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14.02.2022 14:46
Рубрика: Происшествия

В Кирове осудили банду из шести наркоторговцев

Текст: Татьяна Ермошкина

Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор шести участников организованной преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила прокуратура региона.

В Мурманске изъяли свыше 58 кг наркотиков, привезенных для продажи

Было установлено, что фигуранты дела - уроженцы Самарской области и Кирова - с февраля по август 2020 года сбывали синтетические наркотики на территории Кировской области.

Они получали онлайн-платежи от своих клиентов и после этого оставляли наркотики в тайниках. В августе 2020 года их деятельность была пресечена, при этом было изъято почти полтора килограмма синтетических наркотиков.

Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от 6,5 до 11 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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