В Кирове осудили банду из шести наркоторговцев

Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор шести участников организованной преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила прокуратура региона.

Было установлено, что фигуранты дела - уроженцы Самарской области и Кирова - с февраля по август 2020 года сбывали синтетические наркотики на территории Кировской области.

Они получали онлайн-платежи от своих клиентов и после этого оставляли наркотики в тайниках. В августе 2020 года их деятельность была пресечена, при этом было изъято почти полтора килограмма синтетических наркотиков.

Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от 6,5 до 11 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности.

Приговор в законную силу не вступил.