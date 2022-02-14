В Оренбурге задержали переодетого в полицейского рецидивиста с наркотиком

В Оренбурге задержали ранее судимого молодого человека в форме полицейского. При нем был обнаружен сверток с 1,3 грамма синтетического запрещенного вещества.

Как сообщило УМВД по Оренбургской области, 21-летний гражданин никогда не являлся сотрудником полиции, а форму использовал, чтобы отвести от себя подозрения. Найденный при нем наркотик он заказал в Сети для личного потребления.

Кроме того, задержанный подозревается в интернет-мошенничестве. Оренбуржец состоял в группе владельцев снегоходов в соцсети. Там он знакомился с пользователями и похищал у них деньги под предлогом продажи запчастей. Уже установлена его причастность к двум эпизодам.

Сейчас на лжеполицейского возбуждено два уголовных дела - о незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Также он привлечен и к административной ответственности по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов".