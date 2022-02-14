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14.02.2022 21:15
Рубрика: Власть

В поселке ракетчиков решили проблему с чистой водой

Текст: Андрей Куликов (Саратовская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
В поселке Светлом Саратовской области, где находится крупнейшая в Европе ракетная дивизия, запустили новые очистные сооружения на водопроводе. Долгострой после двенадцатилетнего ожидания завершили при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Светлый - поселок необычный. Средний возраст его жителей - всего около тридцати лет, а рождаемость при этом в два с половиной раза превышает смертность. Большинство населения составляет молодежь - семьи офицеров и контрактников Таманской ракетной дивизии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Со времен Советского Союза визитной карточкой поселка ракетчиков были лучшие в области детские площадки и садики, зелень и цветы. И не сразу можно поверить, что вот уже давно одна из главных проблем в поселке - вода. К качеству ее очистки у жителей давние претензии.

Новые очистные сооружения из-за технических проблем не могли ввести в эксплуатацию, они были заморожены еще в 2010 году. Возобновить строительство удалось при поддержке Вячеслава Володина только в прошлом году. В Светлом установили современную автоматическую станцию по очистке.

Кроме того, пробурили семь артезианских скважин, построили два больших накопительных резервуара, проложили новый водопровод. На этой неделе завершаются монтажные работы, и в ближайшее время из кранов наконец-то пойдет кристально чистая вода.

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