В Самарской области продлили антиковидные ограничения

В Самарской области продлили запрет на посещение детьми общественных мест на две недели. Под запретом для несовершеннолетних снова театры, музеи, кинотеатры, концертные и выставочные залы, цирки, зоопарки, океанариумы и другие объекты развлечения и досуга. Об этом стало известно после заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

За неделю в регионе выявили 24 300 заболевших ковидом, это на 2,3% меньше, чем за предыдущую неделю.

- Эпидемиологическая ситуация остается напряженной с тенденцией к стабилизации на высоких цифрах, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. - И хотя показатели заболеваемости среди детей 7-14 и 15-17 лет за неделю снизились, цифры по этим возрастным группам остаются высокими - это 897 и 1 271 на 100 тысяч населения соответственно. И 1 116 на 100 тысяч населения составил показатель заболеваемости детей до года.

Как рассказал глава регионального минздрава Армен Бенян, за неделю участились тяжелые формы заболевания, поэтому коечный фонд медучреждений для госпитализированных с ковидом пришлось расширить на тысячу мест.

- Мы сегодня обсуждали вопрос, связанный с госпитализацией, у нас оказываются пациентами ковидных больниц не только люди старше 60 лет, но и более молодые, - потому что "пересиживают" дома, - добавил зампред правительства региона Александр Фетисов. - В некоторой степени в СМИ создался имидж "омикрона" как заболевания, которое протекает легко, чуть ли не как насморк. Безусловно, это на людей повлияло, и категории риска, непривитые жители старше 60 лет, еще больше уверились, что могут легко переболеть дома. Но самолечение зачастую через четыре-пять дней начинает приводить к тяжелому течению.