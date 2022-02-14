В столице пельменей за один день съели десять тонн "хлебных ушек"

В Ижевске прошел восьмой Пельменфест. Главной темой были удмуртские посиделки "Пукон корка". Но сидеть на месте мало кто хотел. Тридцать тысяч человек, бегали, прыгали, танцевали, а в перерывах ели пельмени. Или наоборот!

На угощение гостей понадобилось десять тонн всеми любимого блюда. Не рекорд, но цифра внушительная. Пельмени варили и жарили представители общепита из разных районов республики. Каждый устраивал дегустацию и уверял - наши-то самые-самые!

- Мне очень понравились пельмени с кислой капустой и грибами. Такого я еще не ела, купила с собой три килограмма, надеюсь, довезу, - делилась впечатлениями Наталья Кошерева из Республики Коми. Она приехала к родным в Ижевск, специально к пельменному фестивалю.

"Жаль нельзя отправить пельмени по почте", - сетовали гости. Зато можно было передать пельменный привет на фирменных фестивальных открытках. На празднике работало собственное почтовое отделение. 300 приветов "ушли" из фестивального постового отделения и не только по российским адресам. "Вот, недавно в Японию карточку подписали, а эта - в Калининград", - рассказали почтальоны.

Любителей пельменей из других регионов на празднике оказалось достаточно. Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург. Не зря "Пельменфест" уже который год входит в число лучших зимних туристических фестивалей.

"Приезжайте в Удмуртию" - зазывали участников будущих фестивалей пенсионерки в народных костюмах. Будет и вкусно и не скучно. Только здесь можно сыграть в "Бабки" (Шальыен шудон)" или "Попадание в доску (Тупен-гопен)". А еще поймать лося с помощью лассо, освоить народный музыкальный инструмент "Тангыра", и сделать монисто, приносящее счастье.

Особое удовольствие - поиграть в чужонбол, где вместо клюшек березовые метла. Эта народная игра оказалась самой популярной - появились сразу 14 команд пенсионеров, заводчан, школьников и детсадовцев. Одна из спортсменок задержалась, ожидая результатов, и оказалась сначала участницей, а потом и победительницей розыгрыша годового запаса пельменей весом 50 килограммов. Справится ли с ними сама или поделится с коллегами, воспитатель Мария Иванова пока не решила. Но уверена - на год этого не хватит: очень вкусно!

"Всемирный день пельменя" стал визитной карточкой, брендом Удмуртии. Гости фестиваля с этим согласны!

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