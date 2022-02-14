Жителя Кировской области будут судить за убийство 13-летней девочки

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Белой Холуницы, обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает СК по региону. По версии следствия, 26 июня прошлого года нетрезвый молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку. Затем он задушил ее и спрятал тело в хозяйственной постройке возле дома.

Обвиняемый был арестован. Был проведен комплекс экспертиз, позволивший собрать достаточную доказательную базу. В том числе - судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая, трасологическая, дактилоскопическая и другие.