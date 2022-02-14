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14.02.2022 10:38
Рубрика: Общество

Дерматолог рассказала, как COVID-19 может поражать ногти

Текст: Наталья Граф

Новосибирский врач-дерматолог Анастасия Колерова рассказала о том, как коронавирусная инфекция может влиять на здоровье ногтей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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За помощью к дерматологу обратилась пациентка, тяжело переболевшая COVID-19. Она была госпитализирована, получала лечение антибиотиками, стероидами и нуждалась в кислородной поддержке. А через два месяца после выписки у нее начали сильно выпадать волосы.

- Помимо этого, обнаружили еще и изменение ногтей: поперечные красные полосы, - говорит Анастасия Колерова. - Если причин выпадения волос при ковиде несколько: психологический стресс, лекарственные препараты, прямое повреждение эндотелия сосудов вирусом или иммунными клетками, свободные радикалы, то причина изменения ногтевых пластин неизвестна. Предполагают, что это следствие прямого или опосредованного повреждения эндотелия сосудов ногтевого ложа вирусом.

По словам врача, проблемы с ногтями сохранялись у пациентки еще в течение месяца. Потом прошли самостоятельно.

Дерматолог отмечает, что высыпания на коже чаще всего появляются в острый период заболевания коронавирусом. А вот изменения волос и ногтей обычно развиваются через полтора-два месяца после выздоровления.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Пандемия коронавируса COVID-19

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