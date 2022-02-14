Эндокринолог назвала продукты, приводящие к отекам

Томский эндокринолог Юлия Субочева назвала популярные продукты, употребление которых может приводить к отекам.

По словам врача, пациенты часто обращаются к эндокринологам с жалобами на отечность лица и конечностей. Однако не всегда это свидетельствует о том, что они страдают от серьезного заболевания. Иногда причина отеков всего лишь в том, что пациенты любят злоупотреблять некоторыми продуктами.

Врач назвала продукты, которые могут задерживать жидкость в организме. Это копчености, сыры твердых сортов, спиртные напитки, кетчуп, чипсы, фаст-фуд и консервы.

- Попытайтесь ограничить эти продукты, и через некоторое время уменьшится отечность,- советует Юлия Субочева.