В Кузбассе пациенты больше часа пролежали в палате с умершим мужчиной

Служебную проверку начали в Кузбассе после публикации в соцсетях видео, записанного пациентом терапевтического отделения городской больницы Междуреченска.

Мужчина сообщил на камеру, что больше часа назад скончался один из его соседей по палате. И вместе с другим пациентом они вынуждены находиться в совсем небольшом помещении рядом с трупом. Никакой информации от персонала больницы нет. Как сообщил автор видео, он перенес коронавирус и страдает сахарным диабетом. Передвигаться по коридору не может: беспокоят боли в суставах, показан постельный режим.

Как заявили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального минздрава, в ГБУЗ "Междуреченская городская больница" проводится служебная проверка.

- Приказом главного врача больницы создана комиссия, которая даст оценку действиям медицинского персонала и определит сотрудников, нарушивших регламент медицинской организации, - уточнили в пресс-службе. - 12 февраля 2022 года автору видео главный врач учреждения здравоохранения и заместитель министра здравоохранения Кузбасса дали разъяснения по сложившейся ситуации. Пациенты отделения также проинформированы о начатой проверке, им принесены официальные извинения.