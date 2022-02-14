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14.02.2022 16:15
Рубрика: Власть

ОНПЗ назвал финалистов конкурса "Умножая таланты" в Сочи

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ определил победителей регионального этапа интеллектуального турнира старшеклассников "Умножая таланты". Финалистами, которые отправятся в Сочи, стали шесть омских школьников.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Турнир проводится уже седьмой раз, охватывает регионы деятельности компании "Газпром нефть" и является ключевым проектом программы социальных инвестиций "Родные города" в сфере образования.

Фото: Андрей Шавин
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В рамках регионального этапа эксперты Омского НПЗ, ОмГТУ и Лицея "Сириус" оценили исследования 14 команд. Накануне участники прошли образовательный курс на специальной онлайн-платформе. Научились решать задачи, цифровые кейсы из реальной практики нефтяников. А теперь, пройдя отборочный тур, а также спецкурс "Сириуса", продемонстрируют свои знания в финале. В победном списке - команды "Malbolge 2.1" и "Сибирские нефтяники" из лицеев №29, №66 и школы №34.

Интеллектуальный турнир для старшеклассников "Умножая таланты" проводится в инновационном формате. В отличие от традиционных олимпиад, ориентирован не на тестирование знаний по школьным предметам, а умение их применять в исследовательской деятельности. Проект формирует у школьников интерес к нефтяной инженерии, исследованиям и командной работе. Задачи разрабатывают специалисты "Газпром нефти" и "Сириуса".

С каждым годом конкурс набирает популярность. Нынешний собрал 2200 заявок. Участниками отборочных этапов стали 516 юных омичей. В прошлом году победителями финальных соревнований в Сочи стали старшеклассники лицеев № 149, №66 и гимназии №117.

- Ежегодный турнир "Умножая таланты" в очередной раз показал, как много в нашем городе живет целеустремленных и талантливых ребят. Омский НПЗ ведет масштабную профориентационную работу с детьми еще на этапе школы. "Умножая таланты" - это эффективный инструмент для комплексной подготовки школьников, который позволяет сделать им первый шаг в профессию. Поздравляю финалистов и надеюсь через несколько лет увидеть их в числе сотрудников нашего предприятия, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Омским школьникам предстоит выдержать высокую конкуренцию. Традиционно в финале турнира свои проекты представляют многие регионы страны. В прошлом году это были: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Томск, Оренбург, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Муравленко, поселок Тазовский, ямальские села Новый Порт и Мыс Каменный.

Омичи защищали проект автоматической роботизированной вездеходной платформы для исследования месторождений. И победили.

Нынешние полуфиналисты тоже полны решимости пополнить список лучших.

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