В Норильске задержали подростка за лжеминирования школ в Волгограде

В Норильске задержан 14-летний подросток, распространявший ложные сведения о минировании школ и других социальных объектов в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, задержанный пообещал своему 16-летнему знакомому, с которым познакомился в интернете, отправить несколько ложных сообщений о готовящемся теракте в одной из образовательных учреждений Волгограда с целью дестабилизировать работу органов власти. Свои услуги он оценил в 10 000 рублей. В январе план был реализован: 14-летний житель Норильска послал три таких сообщения по электронной почте и получил деньги.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В качестве меры пресечения избран домашний арест. Сообщается также, что 16-летний заказчик из Волгограда также задержан.

Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ РФ задержали 14 человек, предупреждавших о минировании школ, больниц и других социальных учреждений. Все они были участниками интернет-сообществ, которые отправляли заведомо ложными вызовами полиции.