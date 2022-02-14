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14.02.2022 14:04
Рубрика: Происшествия

В Норильске задержали подростка за лжеминирования школ в Волгограде

Текст: Ирина Штерман

В Норильске задержан 14-летний подросток, распространявший ложные сведения о минировании школ и других социальных объектов в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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По версии следствия, задержанный пообещал своему 16-летнему знакомому, с которым познакомился в интернете, отправить несколько ложных сообщений о готовящемся теракте в одной из образовательных учреждений Волгограда с целью дестабилизировать работу органов власти. Свои услуги он оценил в 10 000 рублей. В январе план был реализован: 14-летний житель Норильска послал три таких сообщения по электронной почте и получил деньги.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В качестве меры пресечения избран домашний арест. Сообщается также, что 16-летний заказчик из Волгограда также задержан.

Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ РФ задержали 14 человек, предупреждавших о минировании школ, больниц и других социальных учреждений. Все они были участниками интернет-сообществ, которые отправляли заведомо ложными вызовами полиции.

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