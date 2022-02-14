В Новосибирской области приняли программу антикоррупционного просвещения

Правительство Новосибирской области утвердило программу антикоррупционного просвещения в регионе. Она рассчитана до 2024 года.

Программу на заседании областного правительства представила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области Елена Долгова.

По ее словам, документ содержит перечень мероприятий, которые должны сделать антикоррупционное просвещение более эффективным. В том числе повысить уровень правосознания и правовой грамотности в этой сфере у государственных служащих и работников госучреждений региона. Для них, например, подготовят методические, информационные и разъяснительные материалы об антикоррупционных стандартах поведения. В перечень мероприятий программы вошли также специальные совещания, семинары-практикумы и тренинги.

В 2021 году постановлением губернатора Новосибирской области в регионе была принята программа противодействия коррупции. Она также рассчитана до 2024 года.