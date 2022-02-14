В Приангарье пять человек пострадали из-за ДТП с лошадью

Прокуратура Иркутской области проводит проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщается на официальном сайте ведомства.

ДТП произошло накануне, 13 февраля, на 355-ом километре автотрассы "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово". Маршрутка, направлявшаяся в Магистральный, столкнулась на дороге с лошадью, вышедшей на проезжую часть. В этот момент ее "догнал" еще один маршрутный автобус с пассажирами. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок, а также приняты меры прокурорского реагирования в отношении компаний, которым принадлежат транспортные средства