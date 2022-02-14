В России стартовала "перепись" снежных барсов

В республиках Алтай, Тува и Бурятия начался полномасштабный учет снежного барса (ирбиса). Именно на этих территориях сосредоточено до 90-95 процентов краснокнижных хищников из семейства кошачьих, обитающих в России. Проект стартовал по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Снежный барс стал вторым видом больших кошек после амурских тигров, для которых применят новую систему учета, разработанную осенью прошлого года Минприроды РФ.

"Перепись" ирбисов будет продолжаться до конца марта. Первыми на учет снежных барсов, очень осторожных и скрытных по натуре, отправились сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай (природных парков "Ак-Чолушпа", "Уч-Энмек" и "Белуха") и национального парка "Сайлюгемский". Среди алтайских ирбисов есть свои герои и героини. Самец Хан стал первым снежным барсом, которого сняла не только автоматическая камера, но и любительский объектив.

- Хан - настоящий владыка огромной территории, он является доминантным самцом на Южно-Чуйском хребте. Исследователи приписывают ему не менее 10 котят от трех разных самок. Впервые автоматические камеры зафиксировали этого мощного и красивого барса в конце 2013 года, с тех пор Хан регулярно отмечается на снимках фотоловушек. На Южно-Чуйском хребте с каждым годом сокращается численность сибирского горного козла, основной пищи снежного барса. Поэтому Хан проходит огромные расстояния в поисках добычи, заодно патрулируя свои владения. Его зафиксировали камеры в западной части Южно-Чуйского хребта. В общей сложности ирбис преодолел расстояние около сотни километров, что говорит об отличной физической форме нашего героя, - рассказывает Валентина Зяблицкая, замдиректора по экологическому просвещению национального парка "Сайлюгемский".

Самку Чаганку за ее плодовитость сотрудники нацпарка в шутку зовут "матерью-героиней". Барсиха регулярно приносит потомство, и уже пополнила группировку ирбисов как минимум на пять особей. Ученые познакомились с Чаганкой в 2016 году, когда она появилась перед камерами с двумя котятами. Спустя два года ее зафиксировали с новым потомством из трех котят! Осенью 2019 года Чаганку заметили на свидании, весной 2020 года эксперты надеялись увидеть новый выводок. Однако на сей раз Чаганка предпочла не демонстрировать потомство на камеры.

- Чаганка обитает на хребте Сайлюгем, на котором, ранее считалось, не было снежных барсов. Причем сейчас соседние участки заселены новыми хозяевами - молодыми дочерями Чаганки. Снежный барс приносит потомство раз в два года от 2 до 4 котят. Рядом с матерью барсята находятся 1,5-2 года, обучаются охоте. Затем молодые самцы отделяются, уходят на другие территории, а их сестры предпочитают оставаться в пределах материнских владений, - объяснила Валентина Зяблицкая.

В этом году участниками переписи ирбисового населения станут рекордное количество специалистов и организаций. Во время работ инспекторы и ученые ищут и фиксируют следы жизнедеятельности ирбиса (отпечатки лап, шерсть, поскребы на земле, задиры на деревьях), собирают шерсть и экскременты для молекулярно-генетического анализа, проверяют автоматические камеры, установленные ранее. Попутно эксперты посчитают и численность сибирского горного козла - основной добычи ирбиса в России, снимут петли и капканы, зафиксируют природоохранные нарушения.

Сверка численности снежного барса позволяет оценить эффективность природоохранных мероприятий.

- Мы ожидаем, что в Республике Алтай динамика численности останется положительной, но это не значит, что угрозы для снежного барса исчезли. Браконьерская охота с помощью петель продолжается. По нашим прогнозам, численность сибирского горного козла - основной добычи ирбиса в России - останется, к сожалению, низкой, - сообщил Денис Маликов, директор Сайлюгемского национального парка.

В Горном Алтае ирбис очень редко нападает на домашний скот, а вот в Туве такое случается. Поэтому в этом году WWF приступило к реализации программы создания компенсационного стада. Если чабан докажет, что его стадо пострадало от снежного барса (ирбис иначе нападает на овечек, чем волк, к тому же на пастбищах устанавливаются фотоловушки), он может получить компенсацию. Но не деньгами, а овечками. Весной такое компенсационное стадо будет закуплено.

Компетентно

Татьяна Иваницкая, пресс-секретарь представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Алтае-Саянском регионе:

- Первый раз снежных барсов на их ключевых участках обитания в России масштабно посчитали в 2015 году. Все эти годы численность ирбиса была стабильная - от 70 до 90 особей. В этом году мы ожидаем, что на Алтае может быть зафиксирован небольшой рост прежде всего за счет работы природоохранных организаций. В Бурятии численность ирбисов фиксировалась от 9 до 12 особей, и там что-то трудно загадывать. Как и в Туве, где последние годы были проблемы с учетом. В целом популяция снежного барса никогда не будет крупной из-за браконьерства со стороны местных и невысокой численности диких копытных, на которых ирбис охотится (туристы пока мало его беспокоят). Вместе с тем в России есть места вполне пригодные для распространения популяции ирбиса.