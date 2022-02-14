В Томске создали робота-манипулятора для ухода за грядками

Группа томских студентов разработала систему, автоматизирующую процесс выращивания растений. Робот-манипулятор способен ухаживать за домашним садом или огородом без помощи человека.

- Наше оборудование позволяет создавать практически все климатические условия для растений и управлять ими, - рассказал "РГ" руководитель проекта, студент Томского университета систем управления и радиоэлектроники Павел Мелешенко. - Системе можно задавать абсолютно любые параметры - атмосферное давление, уровень освещенности, влажность почвы, температуру.

Плоскостной робот-манипулятор, управляемый нейросетью, выполняет все функции садовода. Он может подготовить семена к посадке, взрыхлить почву и организовать полив. Устройство оборудовано многоспектральной камерой.

- У потребителя есть возможность получать круглосуточную сводку о состоянии растений в автоматическом режиме без вмешательства в созданную климатическую среду, - говорит Павел Мелешенко. - Робот сообщит о том, как растут семена, чего им не хватает, есть ли вредители.

В качестве эксперимента изобретатели уже вырастили несколько грядок салата и укропа.

В будущем студенты намерены провести с помощью лабораторного оборудования серию научных исследований. Например, выяснить, можно ли выращивать картофель на Марсе, создав в "умной" теплице аналогичные климатические условия.

Резиденты межвузовского студенческий бизнес-инкубатор "Дружба" из ТУСУРа, ТГУ и Томского политеха планируют создать компанию, автоматизирующую большинство процессов в сельском хозяйстве.