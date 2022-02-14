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14.02.2022 21:15
Рубрика: Происшествия

Соцработники Дагестана похищали деньги пожилых и инвалидов

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
В Дагестане в суд направлено дело о крупном мошенничестве в региональном министерстве труда и социального развития - руководители подведомственных ему центров соцобслуживания населения обвиняются в хищении 600 миллионов рублей.

Прокуратура республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении глав центров соцобслуживания в пяти муниципальных образованиях. По версии следствия, в 2018 году обвиняемые вошли в состав преступной группы, которую организовал бывший министр труда и социального развития республики.

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Схема хищения денег выглядела следующим образом: поступившие из бюджета региона средства, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, расхищались через фиктивно оформленных сотрудников центров соцобслуживания. Помимо этого выплачивались необоснованные и завышенные премии "своим" подчиненным, которые возвращали часть суммы организаторам преступной схемы.

В итоге в период с 2017 по 2018 год было похищено более 600 миллионов рублей. По данным прокуратуры, для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, задержан. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

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