В КБР задержаны мошенники, обманувшие граждан на 915 миллионов рублей

В Кабардино-Балкарии задержаны 18 человек, которых подозревают в создании финансовой пирамиды еще в 2020 году.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферисты специализировались на хищении денег под видом инвестиционной деятельности. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. Но, как и в каждой финансовой пирамиде, первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекращались. Мошенники сумели обмануть свыше тысячи человек на 915 миллионов рублей.

Оперативники республиканского МВД задержали 18 человек, двое находятся в розыске. Пятеро из задержанных - организаторы криминальной схемы.

Известно, что двое обвиняемых на похищенные деньги приобрели большегрузный автомобиль иностранного производства с прицепом стоимостью свыше девяти миллионов рублей. На эту технику наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу.

Для легализации денег, добытых преступным путем, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 миллиона рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. А затем перепродал третьему лицу за 38,5 миллиона рублей. Еще ему были выплачены 7,5 миллиона рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На эти деньги также наложен арест. Кроме того, для возмещения причиненного ущерба у сообщников изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов США, 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей.

Ирина Волк сообщила, что проведены 23 судебные экспертизы - 11 компьютерных, 6 товароведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза.