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Рубрика: Общество

Циклон "Вера" принесет в Петербург аномальное тепло

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

С приходом североатлантического циклона "Вера" в Санкт-Петербурге установится аномально теплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Центр циклона будет находиться на западе Скандинавии, при этом его теплый сектор распространится на Северную столицу России. Температура воздуха будет на 5-6 градусов выше средних многолетних значений.

В Петербурге 14 февраля воздух прогреется до +1... +3 градусов, в Ленобласти его температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. При этом сохранится облачная погода, временами ожидается мокрый снег с дождем.

Аномальное тепло сохранится в Северной столице и 15 февраля, прогнозирует Михаил Леус.

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