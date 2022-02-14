Кружки и секции Вологодской области вернутся к очной работе 16 февраля

Музыкальные и художественные школы, кружки, секции и другие учреждения дополнительного образования Вологодской области с 16 февраля снова начнут работать в очном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Антона Кольцова.

Их возвращение к привычной работе связано со снижением количества детей, заболевших коронавирусом. Доля несовершеннолетних жителей области в общем числе больных сократилась с 25-и до 18 процентов. Пациентов дошкольного и школьного возраста также стали реже госпитализировать.

По словам Кольцова, регион в целом вышел на плато по суточному выявлению заболевших COVID-19. При этом есть хорошие предпосылки по дальнейшему снижению заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Учреждения дополнительного образования Вологодчины перешли на дистанционный режим работы 31 января из-за роста детской заболеваемости. По данным за последние сутки, в регионе выявлено 2 650 новых случаев COVID-19.