Отреставрированную военную драму "Освобождение. Огненная дуга" покажут в Петербурге

В петербургском кинотеатре "Аврора" 23 февраля покажут военную драму "Освобождение. Фильм 1. Огненная дуга". Режиссер Юрий Озеров снял ее в 1968 году, а в 2020 году на "Мосфильме" выполнили цифровую реставрацию изображения и звука.

Историческая киноэпопея "Освобождение" состоит из пяти фильмов о Великой Отечественной войне. Первый повествует о героической битве на Курской дуге летом 1943 года. Под Сталинградом немцы потерпели большое поражение, но решающая битва еще впереди. Генштаб начинает разработку плана и подготовку к сражению, которое решит исход войны.

В фильме снимались Николай Олялин, Лариса Голубкина, Юрий Каморный, Владислав Стржельчик, Всеволод Санаев, Сергей Никоненко. Михаил Ульянов исполнил роль маршала Жукова, Владлен Давыдов - Рокоссовского, Бухути Закариадзе - Сталина, актер из Германии Фриц Диц сыграл Гитлера. В работе принимали участие кинематографисты из России, Польши, Югославии, Германии, Италии.